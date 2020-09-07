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US Open. 1/8 финала. Азаренко встретится с Муховой
08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
За выход в 1/4 финала US Open Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) встретится с Каролиной Муховой (Чехия, 26 WTA).
Сетка
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
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За выход в 1/4 финала US Open Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) встретится с Каролиной Муховой (Чехия, 26 WTA).
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