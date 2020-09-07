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US Open. 1/8 финала. Азаренко встретится с Муховой

08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

За выход в 1/4 финала US Open Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) встретится с Каролиной Муховой (Чехия, 26 WTA).

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Виктория Азаренко (Беларусь)  Каролина Мухова (Чехия)
5:7|6:1|6:4
Дата проведения
8 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США)  Мария Саккари (Греция)
6:3|6:7|6:3
Дата проведения
7 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Цветана Пиронкова (Болгария)  Ализе Корне (Франция)
6:4|6:7|6:3
Дата проведения
7 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  София Кенин (США)
6:3|6:3
Дата проведения
8 сентября, 04.18
Онлайн матча

 
 
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За выход в 1/4 финала US Open Виктория Азаренко (Беларусь, 27 WTA) встретится с Каролиной Муховой (Чехия, 26 WTA).
 
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