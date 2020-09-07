Александра Герасименя: «Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская пловчиха Александра Герасименя предложила вступать в Свободное объединение спортсменов Беларуси.

«Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно!

Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва- насилие в «законе».

Наша сила в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом кто стремиться донести правду в свет, даже в том, кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету!

Выходите с тени, присоединяйтесь к нам @sos_by_2020 », – написала Герасименя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Geraleksashka (@aleksandraherasimenia) 7 Сен 2020 в 10:14 PDT