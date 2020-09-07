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Александра Герасименя: «Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно!»
08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская пловчиха Александра Герасименя предложила вступать в Свободное объединение спортсменов Беларуси.
«Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно!
Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва- насилие в «законе».
Наша сила в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом кто стремиться донести правду в свет, даже в том, кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету!
Выходите с тени, присоединяйтесь к нам
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Александра Герасименя: «Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно!»
Белорусская пловчиха Александра Герасименя предложила вступать в Свободное объединение спортсменов Беларуси.
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