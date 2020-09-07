Николай Ходасевич: «Болельщики «Гомеля», не отчаивайтесь. Зимой многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист оценил выступление в нынешнем сезоне.

«В чемпионате «Гомель» проиграл «Арсеналу», а затем «Крумкачам». Ну не хватает этой команде возможностей, чтобы добывать результат. Это «Гомелю» надо признать прямо сейчас. Но! Болельщики «Гомеля», вы не отчаивайтесь. Потому что на первом месте «Спутник, на втором – .

В этой же закрутке находятся и . «Гомель» будет сражаться, конечно, за третью строчку. Потому что «Крумкачы» и «Спутник» вряд ли свое отдадут.

Зимой очень многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования. Поэтому все из этой пятерки, кто будет желать, смогут зайти в сильнейший дивизион. А деньги на «Гомель» как-нибудь соберут, даже если клуб станет третьим-четвертым-пятым», – сказал Ходасевич.

После 15-ти матчей «Гомель» набрал 23 очка и идет на пятом месте в первой лиге. Отставание от первого места – 11 очков.