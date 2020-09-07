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Николай Ходасевич: «Болельщики «Гомеля», не отчаивайтесь. Зимой многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования»

08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил выступление «Гомеля» в нынешнем сезоне.

«В чемпионате «Гомель» проиграл «Арсеналу», а затем «Крумкачам». Ну не хватает этой команде возможностей, чтобы добывать результат. Это «Гомелю» надо признать прямо сейчас. Но! Болельщики «Гомеля», вы не отчаивайтесь. Потому что на первом месте «Спутник, на втором – «Крумкачы».

В этой же закрутке находятся «Локомотив» и «Арсенал». «Гомель» будет сражаться, конечно, за третью строчку. Потому что «Крумкачы» и «Спутник» вряд ли свое отдадут.

Зимой очень многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования. Поэтому все из этой пятерки, кто будет желать, смогут зайти в сильнейший дивизион. А деньги на «Гомель» как-нибудь соберут, даже если клуб станет третьим-четвертым-пятым», – сказал Ходасевич.

После 15-ти матчей «Гомель» набрал 23 очка и идет на пятом месте в первой лиге. Отставание от первого места – 11 очков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил выступление «Гомеля» в нынешнем сезоне.
 
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