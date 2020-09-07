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Николай Ходасевич: «Болельщики «Гомеля», не отчаивайтесь. Зимой многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования»
08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«В чемпионате «Гомель» проиграл «Арсеналу», а затем «Крумкачам». Ну не хватает этой команде возможностей, чтобы добывать результат. Это «Гомелю» надо признать прямо сейчас. Но! Болельщики «Гомеля», вы не отчаивайтесь. Потому что на первом месте «Спутник, на втором –
В этой же закрутке находятся
Зимой очень многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования. Поэтому все из этой пятерки, кто будет желать, смогут зайти в сильнейший дивизион. А деньги на «Гомель» как-нибудь соберут, даже если клуб станет третьим-четвертым-пятым», – сказал Ходасевич.
После 15-ти матчей «Гомель» набрал 23 очка и идет на пятом месте в первой лиге. Отставание от первого места – 11 очков.
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Николай Ходасевич: «Болельщики «Гомеля», не отчаивайтесь. Зимой многие клубы высшей лиги будут на грани отсутствия финансирования»
Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил выступление «Гомеля» в нынешнем сезоне.
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