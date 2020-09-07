Анатолий Котов: «У меня объяснения этой жестокости нет. Зато есть объяснение, откуда теперь такая показная преданность. Эти людям некуда отступать»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов попытался объяснить, чем вызвана жестокость силовых структур.

— Для вас стала открытием жестокость силовиков? У вас есть для нее объяснение?

— Да. В Беларуси такого никогда не было — что бы там ни говорили о белорусских силовиках по отношению к оппозиции, но здесь такого не было с 1940-х годов. Понятно, что тем, кто попадал и раньше под раздачу, тоже было несладко, но поверьте, такого не было никогда. Да, винтили, но никогда никого не били, не издевались после задержания, никакие пытки, кроме максимум психологического давления, не применялись. У меня объяснения этой жестокости нет. Зато есть объяснение, откуда теперь такая показная преданность. Она как раз вызвана проявленной жестокостью. У нас в стране предусмотрена суровая ответственность за пытки, в том числе смертная казнь. Эти люди теперь действительно считают, что им отступать некуда.

Уже идет социальное размежевание: семьи и соседи, которые раньше жили сплоченно, сейчас начинают смотреть друг на друга настороженно, если среди них есть представители силовых структур, на них начинают смотреть искоса. Это, конечно, давит. Ученики не доверяют своим учителям, потому что знают, что у Марьи Ивановны 10 + 10 получается 110. Протест выражается в том, что банально родители не хотят скидывать деньги на ремонт.

С другой стороны, я прекрасно понимаю силовиков и чиновников, которые участвовали во всем этом. У них вроде как назад дороги нет. Но многие страны прошли через это. Если мы посмотрим даже на механизмы, называемые громким словом «люстрации», то мы увидим, что процент людей, подвергнутых какой-то ответственности, ничтожен и стремится к нулю. Большинству даже виновных в чем-то достаточно просто сказать «извините», кого-то достаточно понизить в должности и [заставить] понести дисциплинарную ответственность. Именно так должны развиваться события.

Здесь очень важно не сорваться в парадигму какой-то мести. Белорусское общество действительно компактное, и нам всем дальше жить друг с другом вместе. Без примирения это невозможно, – сказал Котов.