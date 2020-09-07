Крэйг Вудкрофт: «Разницу в игре сделал тот факт, что «Салават» реализовал свои шансы, а мы – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

– Сегодня была интересный матч. К сожалению, не удалось получить тот результат, на который мы рассчитывали. Хотя мне понравилось, как мы играли с сильным соперником, который хорошо атакует. Позволили ему сделать примерно 22 броска. Разницу в игре сделал тот факт, что «Салават» реализовал свои шансы, а мы – нет.

– Илья Усов получил удаление 5+20. Что скажете про тот эпизод? Будет ли он играть в следующем матче?

– Пока не могу сказать, будет ли играть Илья в следующем матче. Мы довольны, как он провел эту игру. Но у нас большой ростер. Что касается того эпизода, то хочу посмотреть его в повторе.

– Пропустили 8 шайб за два матча. Что надо изменить перед следующей игрой с «Ак Барсом»?

– Минимизировать ошибки в обороне, в передачах. И прибавить в силовой борьбе.

– Довольны ли вы игрой в защите? Как оцените игру в атаке?

– Нет, я не доволен игрой в обороне. Мы должны играть намного лучше. – вторая по силе лига в мире. У нас в команде много молодых игроков, для многих это была вторая игра на таком уровне. Надо делать работу над ошибками. Для молодых ребят все придет с опытом. Верю в них! Где-то не хватает концентрации, к тому же мы играли с двумя очень сильными командами, которые не прощают ошибки.

– забросил свою первую шайбу. Можно ли сказать, что для него переход в «Динамо» – большой шанс в карьере.

– Да, конечно, – сказал Вудкрофт.