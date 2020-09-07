|
Крэйг Вудкрофт: «Разницу в игре сделал тот факт, что «Салават» реализовал свои шансы, а мы – нет»
08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Сегодня была интересный матч. К сожалению, не удалось получить тот результат, на который мы рассчитывали. Хотя мне понравилось, как мы играли с сильным соперником, который хорошо атакует. Позволили ему сделать примерно 22 броска. Разницу в игре сделал тот факт, что «Салават» реализовал свои шансы, а мы – нет.
– Илья Усов получил удаление 5+20. Что скажете про тот эпизод? Будет ли он играть в следующем матче?
– Пока не могу сказать, будет ли играть Илья в следующем матче. Мы довольны, как он провел эту игру. Но у нас большой ростер. Что касается того эпизода, то хочу посмотреть его в повторе.
– Пропустили 8 шайб за два матча. Что надо изменить перед следующей игрой с «Ак Барсом»?
– Минимизировать ошибки в обороне, в передачах. И прибавить в силовой борьбе.
– Довольны ли вы игрой в защите? Как оцените игру в атаке?
– Нет, я не доволен игрой в обороне. Мы должны играть намного лучше.
–
– Да, конечно, – сказал Вудкрофт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)