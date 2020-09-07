Томи Лямся: «В этом сезоне минское «Динамо» вполне может заработать много очков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).

– Сегодня мы очень медленно начали, получили достаточно простое удаление, выход два в одного, поэтому уступали 2:0. Хорошо, что нам удалось отыграться, и с точки зрения ментальности вообще здорово, что мы это сделали. Доволен тем, как отыграли в конце, соперник отыграл одну шайбу. Но я счастлив, как команда действовала с сердцем и проявила свой характер. Рад, что мы сегодня одержали победу. Для нас в первую очередь эта встреча, урок, который нужно выучить, подтянуть нашу игру, в том случае, когда мы побеждаем в несколько шайб, нам это был хороший опыт.

- Вы очень часто используете белорусскую пару защитников Коробов-Лисовец, насколько вы ими довольны?

– Нам есть над чем работать, потому что это начало сезона, но в последних играх ребята хорошо себя проявляют и улучшают свою игру. Поэтому я доволен как они действуют.

- Томи, как считаете, три победы в чемпионате добавили к вам доверие со стороны прессы, по скольку многие говорили, что вы, наверное, будете первым кто уйдет в отставку?

– Еще много матчей в этом сезоне и с каждым днем, с каждым разом они будут сложнее и сложнее, но при этом надо понимать, что работа тренера КХЛ сопряжена с возможностью отставки, так как всегда находишься под давлением. Касаемо нашей игры, то нужно работать и надо ее улучшать.

- Какое впечатление произвело минское «Динамо» в этом матче?

– Достаточно сильная команда, и мы прекрасно знали об этом перед матчем, отличное большинство, достаточно опытные легионеры, а также в третьем и четвертом звеньях ребята играют с полной отдачей. Поэтому мы понимали, что сегодня будет не просто. Я считаю, что в этом сезоне «Динамо» вполне может заработать много очков, – сказал Лямся.