|
Томи Лямся: «В этом сезоне минское «Динамо» вполне может заработать много очков»
08.09.2020 06:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).
– Сегодня мы очень медленно начали, получили достаточно простое удаление, выход два в одного, поэтому уступали 2:0. Хорошо, что нам удалось отыграться, и с точки зрения ментальности вообще здорово, что мы это сделали. Доволен тем, как отыграли в конце, соперник отыграл одну шайбу. Но я счастлив, как команда действовала с сердцем и проявила свой характер. Рад, что мы сегодня одержали победу. Для нас в первую очередь эта встреча, урок, который нужно выучить, подтянуть нашу игру, в том случае, когда мы побеждаем в несколько шайб, нам это был хороший опыт.
- Вы очень часто используете белорусскую пару защитников Коробов-Лисовец, насколько вы ими довольны?
– Нам есть над чем работать, потому что это начало сезона, но в последних играх ребята хорошо себя проявляют и улучшают свою игру. Поэтому я доволен как они действуют.
- Томи, как считаете, три победы в чемпионате добавили к вам доверие со стороны прессы, по скольку многие говорили, что вы, наверное, будете первым кто уйдет в отставку?
– Еще много матчей в этом сезоне и с каждым днем, с каждым разом они будут сложнее и сложнее, но при этом надо понимать, что работа тренера КХЛ сопряжена с возможностью отставки, так как всегда находишься под давлением. Касаемо нашей игры, то нужно работать и надо ее улучшать.
- Какое впечатление произвело минское «Динамо» в этом матче?
– Достаточно сильная команда, и мы прекрасно знали об этом перед матчем, отличное большинство, достаточно опытные легионеры, а также в третьем и четвертом звеньях ребята играют с полной отдачей. Поэтому мы понимали, что сегодня будет не просто. Я считаю, что в этом сезоне «Динамо» вполне может заработать много очков, – сказал Лямся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)