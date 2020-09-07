Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Команда "Формулы-1" Renault в следующем году сменит свое название, об этом сообщила пресс-служба спортивного отделения французского концерна.

С сезона-2021 "конюшня" будет называться Alpine F1 Team. Этот недавно возрожденный автомобильный бренд французы решили активно продвигать в автоспорте.

"Alpine – мощный и яркий бренд, вызывающий улыбку на лицах поклонников", - рассказал исполнительный директор Renault Лука де Мео.

Напомним, в следующем году в команду возвращается двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Ранее стало известно, что свое название в сезоне-2021 изменит команда Racing Point – на Aston Martin.

Бренд Alpine появился в автомобильном мире в 1950-х, и почти сразу началось сотрудничество его с Renault. Однако модели Alpine в свое время больше блистали в ралли и гонках на выносливость. Последний "Альпайн" сошел с конвейера в 1994-м, но уже в 2016-м производитель представил купе Vision, с которым намерен возродить исторический бренд.

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