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Еще одна команда "Формулы-1" сменит название в следующем году
08.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Команда "Формулы-1" Renault в следующем году сменит свое название, об этом сообщила пресс-служба спортивного отделения французского концерна.
С сезона-2021 "конюшня" будет называться Alpine F1 Team. Этот недавно возрожденный автомобильный бренд французы решили активно продвигать в автоспорте.
© REUTERS / MARK THOMPSON
"Alpine – мощный и яркий бренд, вызывающий улыбку на лицах поклонников", - рассказал исполнительный директор Renault Лука де Мео.
Напомним, в следующем году в команду
Ранее стало известно, что свое название в сезоне-2021
Бренд Alpine появился в автомобильном мире в 1950-х, и почти сразу началось сотрудничество его с Renault. Однако модели Alpine в свое время больше блистали в ралли и гонках на выносливость. Последний "Альпайн" сошел с конвейера в 1994-м, но уже в 2016-м производитель представил купе Vision, с которым намерен возродить исторический бренд.
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В будущем году в команду из Энстоуна вернется двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
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