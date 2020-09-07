Мы всегда Williams: команда попрощалась с семьей основателей - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гонка в Монце стала последней, в которой семья Williams находилась на командном мостике в паддоке – 3 сентября был сменен совет директоров компании, которая также владеет и "конюшней" из Гроува. Семья Williams приняла решение покинуть "Формулу-1".

В минутном ролике, который опубликовала команда в соцсетях, показаны исторические кадры успехов Williams в "Формуле-1".

"Это конец эры семьи Уильямс в "Формуле-1". Но мы готовы написать следующую главу в нашей истории", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, в конце августа стало известно, что команда Williams была продана американскому инвестиционному фонду Dorilton Capital, к которому имеет отношение бывший гонщик Джеймс Мэтьюз, муж Пиппы Миддлтон, сестры герцогини кембриджской. Новые владельцы уже заявили, что историческое название команды изменено не будет, база также останется в британском Гроуве.

Команда Williams была основана Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом и выступает в "Формуле-1" с 1977 года. Пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов команда завоевала в 1997 году. Последнюю выигранная гонка пилотом Williams была в 2012-м – тогда победителем стал Пастор Мальдонадо.

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