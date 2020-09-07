Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Третья ракетка турнира в четвертом раунде победила представительницу Греции Марию Саккари (15) со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут.

Соперницей Уильямс в четвертьфинале будет победительница матча Ализе Корне (Франция) - Цветана Пиронкова (Болгария).

Ранее в первом раунде Уильямс победила соотечественницу Кристи Ан со счетом 7:5. 6:3, во втором - россиянку Маргариту Гаспарян (6:2, 6:4), а в третьем матче справилась с представительницей США Слоан Стивенс (2:6, 6:2, 6:2).

Поддался эмоциям

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в воскресенье был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда Открытого чемпионата США с Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца.

Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. Серб после инцидента не остался на послематчевую пресс-конференцию.

В понедельник он извинился за неспортивное поведение на матче Открытого чемпионата США, также он заявил, что судья, в которую улетел его мяч, чувствует себя нормально.

Организаторы US Open сообщили, что Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил.