Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" проиграл матч команде "Салават Юлаев" в Континентальной хоккейной лиге, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась вечером в понедельник 7 сентября на "Минск-арене".

Счет открыли хозяева льда: на 7-й минуте отличился Алексей Протас. Затем минчане благодаря точному броску Шейна Принса увеличили цифры на табло до 2:0.

Однако гости в первом периоде смогли сравнять счет, а во втором и третьем забросить еще две шайбы. Минчане смогли ответить только одним голом – на 50-й минуте забил Артем Демков – 4:3.

Следующий матч минские динамовцы проведут в среду 9 сентября – на своей площадке они будут принимать "Ак Барс".

В настоящее время после трех игр "Динамо" в западной конференции КХЛ занимает пока четвертое место (4 очка), лидирует – ЦСКА (5 очков).