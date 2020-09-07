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Минское "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву" в КХЛ

08.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" проиграл матч команде "Салават Юлаев" в Континентальной хоккейной лиге, передает Sputnik.

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
Минское "Динамо" обыграло "Барыс" в первом матче КХЛ

Встреча между командами состоялась вечером в понедельник 7 сентября на "Минск-арене".

Счет открыли хозяева льда: на 7-й минуте отличился Алексей Протас. Затем минчане благодаря точному броску Шейна Принса увеличили цифры на табло до 2:0.

Однако гости в первом периоде смогли сравнять счет, а во втором и третьем забросить еще две шайбы. Минчане смогли ответить только одним голом – на 50-й минуте забил Артем Демков – 4:3.

Следующий матч минские динамовцы проведут в среду 9 сентября – на своей площадке они будут принимать "Ак Барс".

В настоящее время после трех игр "Динамо" в западной конференции КХЛ занимает пока четвертое место (4 очка), лидирует – ЦСКА (5 очков).

 
Теги: Минск
 
 
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Следующий матч минские динамовцы проведут в среду 9 сентября – на своей площадке они будут принимать "Ак Барс".
 
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