От печали до радости: как сборная Беларуси стартовала в Лиге Наций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу завершила свой первый сбор в новом цикле Лиги Наций УЕФА. Результаты команды и качество игры накануне важнейшего матча против Грузии сложно оценивать комплексно. Но давайте все же попробуем.

"Белыя Крылы" взяли старт в групповом этапе Лиги Наций. В рамках дивизиона "С" нашей команде достались соперники из Албании и Казахстана, сыграть против Литвы еще предстоит в будущем. На кону стоит путевка в дивизион "B", где выступают крепкие середняки европейского футбола. И пока не слишком понятно, готова ли сборная к дальнейшему росту.

Прежде всего, дело в существенном кадровом дефиците. Даже текущие команды-конкуренты по большей части собирают под знамена легионеров, выступающих в добротных первенствах по всему континенту и имеющих постоянную игровую практику. Белорусы не могут похвастаться таким разнообразием. Наши "варяги" в основном представляют российский чемпионат, и зачастую не претендуют на регулярное попадание в стартовые составы своих клубов.

Давайте разберемся на примере первого соперника "белокрылых" – сборной Албании. "Лацио" (Рим), "Наполи" (Неаполь), "Парма", "Аталанта", "Эмполи", "Гамбург", "Акхисар" (Беледиеспор), "Малага", "Фрайбург", "Кадсия" (Кувейт), "Барселона Б" – список клубов, которые были представлены в стартовом составе "орлов" на минском стадионе "Динамо". Впечатляет, не правда ли? Да, наши ребята ничуть не менее талантливы на заре карьеры. Однако поиск работы в Европе для белорусов частенько натыкается на ряд сложностей, среди которых есть и исключительно бюрократические. Во многих странах действуют ограничения на игроков без паспорта ЕС. Своеобразная защита рынка труда приводит к печальным последствиям. Соперники получают опыт выступлений на высоком уровне и тренируются вместе со звездными футболистами, белорусы же зачастую продолжают вариться в соку Высшей Лиги и не находят пространства для профессионального роста.

А потом получается грустная история , свидетелями которой стали болельщики 4 сентября. Сборная Беларуси выглядела действительно слабо и не смогла ничего противопоставить соперникам. Михаил Мархель выставил стандартную схему 4-2-3-1. Она считается наиболее сбалансированной в современном футболе, обучить футболистов принципам игры в такой расстановке можно за короткий срок. Большое подспорье для национальной команды, которая собирается вместе лишь несколько раз в год.

Однако и здесь сказался необычный выбор футболистов тренерским штабом "националки". В частности, за бортом остался опытный Сергей Кисляк, который отлично подошел бы в роли человека, способного разгонять атаки передачами из опорной зоны. В старте вышли Александр Селява и Евгений Яблонский. Безусловно, качественные игроки разрушения, но не обладающие достаточными навыками игры в созидании. В итоге на протяжении всего первого тайма сборная не могла "развернуть орудия" в сторону соперника и вынуждена была обороняться у своей штрафной. За 45 минут белорусы ни разу не пробили по воротам противника. А на 23-й пропустили гол - Чикалеши с 20 метров пробил точно в угол.

После перерыва характер игры немного поменялся. Этому в том числе способствовал выход на поле Андрея Хачатуряна. Впрочем, стерильное владение мячом не приводило к созданию моментов у ворот соперника. Албанцы стали действовать осторожнее и думали о сохранении преимущества. Эта тактика в итоге принесла успех. За 15 минут до финального свистка гости сняли все вопросы о победителе, в контратаке забив второй мяч отличился Баре. Михаил Мархель не стал выносить внутреннюю кухню на всеобщее обозрение и аккуратно заявил: "Сейчас тяжело называть конкретные причины, надо посмотреть, проанализировать, переговорить с ребятами. Мы их настраивали на совершенно другую игру".

Три дня спустя сборная Беларуси вышла на поле центрального стадиона Алматы на матч против Казахстана. Поражение в этой встрече могло поставить крест на амбициях "белокрылых" в лиге Наций, так что результат играл важную роль. Еще одна деталь – этот матч был последним перед генеральным сражением в Тбилиси, где на кону будет стоять шанс побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы. Наверняка тренерский штаб рассматривал игру в Алматы как дополнительную возможность для "смотра войск".

Стартовый состав выглядел следующим образом: Гутор, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачев, Нехайчик, Эбонг, Яблонский, Стасевич, Драгун, Скавыш. Выход с первых минут Макса Эбонга, который сейчас выступает как раз в чемпионате Казахстана, подталкивал к мысли что команда готовы сыграть в более атакующем стиле. В принципе, так и случилось. Примерно с 15-й минуты белорусы захватили инициативу и вели свою игру. Однако в первом тайме отличиться не удалось.

Зато в самом начале второй половины встречи первый точный удар в новом цикле сборной нанес ветеран Максим Бордачев. Он отпраздновал забитый гол, сложив пальцы буквой V. Этот узнаваемый символ в нынешнее время приобрел новые смысловые оттенки. Отдельно стоит выразить восхищение действиями Игоря Стасевича в голевом эпизоде: лучший игрок страны прошлого сезона на технике вошел в штрафную соперника и попросту вложил мяч в ногу партнера. Лидер БАТЭ по-прежнему остается ключевым исполнителем и в национальной сборной.

Следующий отрезок можно было бы назвать своеобразным бенефисом голкипера Александра Гутора. Вратарь совершил две оплошности, одна из них даже привела к пропущенному мячу. Сначала футболист "Шахтера" неуверенно отбил дальний удар, от его рук мяч ударился в перекладину и отскочил в поле. А затем Гутор не совладал с ударом в ближний угол своих ворот. Вратарь отразил снаряд перед собой, на добивании первым был соперник – 1:1.

В таких ситуациях принято говорить, что "игра плыла в ничейную гавань". Действительно, могло показаться, что обе команды согласны разойтись миром и не намерены рисковать. Но на помощь гостям пришла удача и расторопность вышедшего на замену форварда московского "Локомотива" Лисаковича. Нападающий подкараулил ошибку соперника при вводе мяча из-за боковой, обыграл вратаря один-в-один и катнул мяч в опустевшие ворота. На 88-й минуте Беларусь вновь повела в счете и своего преимущества уже не упустила. А для молодого бомбардира победный мяч стал первым в футболке национальной сборной. Можно только поздравить Виталия!

Впрочем, есть и некоторая тревожность за нашу команду в матче против Грузии 8 октября. В Тбилиси "белым крылам" будет противостоять более мощная по составу команда, многие футболисты которой представляют клубы из всей Европы – от Португалии до Украины. Даже с казахами нашим парням потребовалась улыбка фортуны, чтобы добиться положительного результата. И в Тбилиси их ждет очень трудный экзамен.

Но закончить хочется на позитивной ноте. Время для правильных выводов и работы над ошибками еще есть. В команде и тренерском штабе собраны профессионалы своего дела, способные тщательно изучить соперника и найти его слабые стороны. Так что будем ругать, критиковать, но и всем сердцем болеть за белорусскую сборную.