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Пустогвар ответил главреду RT Симоньян, которая приехала в Минск: «Прочь из Беларуси!»
08.09.2020 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский баскетболист, экс-игрок сборной Беларуси Александр Пустогвар в твиттере ответил на вопрос российской журналистки, главного редактора пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян.
Журналистка находится в Минске и
Пустогвар
Также и другие комментарии содержали похожие сообщения в адрес Симоньян.
Позже стало известно, что Симоньян приехала брать интервью у Александра Лукашенко, который сегодня встречается по такому же поводу и с другими российскими СМИ.
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Известный белорусский баскетболист Александр Пустогвар в твиттере ответил на вопрос российской журналистки, главного редактора пропагандистского...
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