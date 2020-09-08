Пустогвар ответил главреду RT Симоньян, которая приехала в Минск: «Прочь из Беларуси!»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский баскетболист, экс-игрок сборной Беларуси Александр Пустогвар в твиттере ответил на вопрос российской журналистки, главного редактора пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян.

Журналистка находится в Минске и спросила у своих подписчиков: «Где у вас тут модно позавтракать?».

Пустогвар ответил : «Позавтракай на обратном пути! Прочь из Беларуси!».

Также и другие комментарии содержали похожие сообщения в адрес Симоньян.

Позже стало известно, что Симоньян приехала брать интервью у Александра Лукашенко, который сегодня встречается по такому же поводу и с другими российскими СМИ.

Позавтракай на обратном пути! Прочь из Беларуси ! — Александр Пустогвар (@pustahvar12) September 8, 2020