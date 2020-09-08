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Котов об Эйсмонт, Кочановой и девушках из службы протокола: «Многие объясняют это тем, что в окружении Лукашенко оказались люди, которые поместили его в «теплую ванну»

08.09.2020 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал об окружении президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Правильно я понимаю, что началом этой политики стало назначение главой администрации президента Натальи Кочановой?

– Опять-таки именно об этом также написал Якубович: с ее приходом что-то пошло не так с кадрами.

– Почему же президент, который всегда сам активно вникал во все сферы жизни государства, вдруг утратил хватку и доверил менеджмент людям неэффективным?

– Мне сложно сформулировать свое мнение на этот счет. Многие объясняют это тем, что в окружении главы государства оказались люди, которые поместили его в «теплую ванну».

– Бывшие госслужащие называют среди таких лиц пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, девушек из службы протокола и Наталью Кочанову. Это действительно похоже на правду?

– Вы знаете, если бы об этом вам сказал только я, то можно было бы посмеяться, потому что я далеко не мастодонт и не авторитет внутри системы. Но если об этом явлении я знаю из десяти разных источников и сам с ним неоднократно сталкивался, то по крайней мере такое объяснение кажется логичным. Это и спровоцировало выступления народа, именно народа. Это не противостояние власти и оппозиции – на сцену вышел третий, самый главный политический игрок. Всех затронул ковид и спровоцированный им апрельский экономический спад, реакция власти на которые заключалась в отговорках «У нас этого нет!», «У нас все хорошо!». Людей это зацепило. Почему власть вела себя именно таким образом? Другого логичного объяснения, кроме вышеназванного, у меня нет, – сказал Котов.

 

 
 
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Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал об окружении президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
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