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Стамбул (WTA). Первый круг. Саснович встретится с Дияс
08.09.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первый день турнира в Стамбуле Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Зариной Дияс (69 WTA). Примерное начало матча – 20.30 по белорусскому времени.
Сетка турнира
TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Стамбул, Турция
8 – 13 сентября 2020
International
Призовой фонд – 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
Не определен
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В первый день турнира в Стамбуле Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Зариной Дияс (69 WTA).
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