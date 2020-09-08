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Стамбул (WTA). Первый круг. Саснович встретится с Дияс

08.09.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первый день турнира в Стамбуле Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Зариной Дияс (69 WTA). Примерное начало матча – 20.30 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Стамбул, Турция

8 – 13 сентября 2020

International

Призовой фонд – 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
8 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия)  Кайя Юван (Словения)
Дата проведения
8 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
8 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

Катарина Завацкая (Украина)  Паула Бадоса Хиберт (Испания)
Дата проведения
8 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия)  Стефани Фогель (Швейцария)
Дата проведения
8 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения)  Берфу Дженгиз (Турция)
Дата проведения
8 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Пемра Озген (Турция)  Маргарита Гаспарян (Россия)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Не определен  Патриция Мария Циг (Румыния)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Мисаки Дои (Япония)  Не определен
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Чагла Буюкакчай (Турция)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия)  Не определен
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Виктория Кужмова (Словакия)  Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Катерина Бондаренко (Украина)  Данка Ковинич (Черногория)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Виктория Томова (Болгария)  Не определен
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 
 
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В первый день турнира в Стамбуле Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Зариной Дияс (69 WTA).
 
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