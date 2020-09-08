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Алексей Шевченко: «А вы уверены, что в Беларусь на ЧМ-2021 поедет кто-то еще, кроме России?»

08.09.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен был пройти в Минске и Риге.

Латвийская сторона официально обратилась в ИИХФ с заявлением о том, что она не желает проводить совместный турнир с Беларусью из-за политической ситуации в нашей стране.

«Прошедший чемпионат мира был отменен из-за вируса, а с ближайшим вообще ничего непонятно, но уже из-за политики. Ситуация в Беларуси привела к тому, что Латвия отказывается от совместного проведения турнира, и теперь Рене Фазель попал в труднейшую ситуацию. Прямо сейчас нужно принимать какое-то решение, но в международной федерации не сталкивались с такими проблемами. И им реально страшно. Что делать?

Если забрать турнир у Минска, то это будет политическое решение, а их Рене Фазель тщательно избегает, стараясь понравиться всем. Но если менять Латвию, то не исключен еще более серьезный скандал. А вы уверены, что в Беларусь поедет кто-то еще, кроме России? Я сильно сомневаюсь, что остальные шесть сборных согласятся играть в бушующем Минске, а насколько затянется противостояние в этой стране, никто не знает. Может быть, все и закончится, но где гарантии?

Перенести белорусскую часть в другую страну? Это очень непросто. Федерация хоккея не зря назначает турниры на четыре года вперед, а любой перенос для них — неразрешимая задача. Если помните, то Россия предлагала сыграть в прошлом году у себя, но этот вариант отмели сразу. Надо что-то делать, но пока ситуация выглядит тупиковой, и мы под угрозой отмены и следующего международного турнира. Для ИИХФ это будет очень серьезный финансовый удар, но без потерь из положения не выйти», – написал Шевченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг ЧМ-2021, который должен был пройти в Минске и Риге.
 
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