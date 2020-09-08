Козеко об уволенном директоре РЦОП по фристайлу: «Когда говорят о завале идеологической работы в сборной, мне становится смешно»

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, по статье 259 Трудового кодекса Республики Беларусь уволен директор РЦОПа по фристайлу Вадим Кривошеев.

Напомним, эта статья дает право собственнику увольнять руководителя организации без объяснения причин.

По словам Кровошеева, замечания в его адрес последовали после первых высказываний спортсменов еще до выборов. Речь, в частности, о словах Романовской о том, что она «наблюдает выборы, которые язык не поворачивается назвать честными», в середине июня.

Однако основной причиной стало интервью для Tribuna.com с Козеко после событий 9−11 августа, когда он жестко высказался про брутальные задержания людей.

Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко «Прессболу» прокомментировал увольнение директора РЦОП, который покинул свой пост с формулировкой «за плохую идеологическую работу».

«К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить.

Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески. Как, например, в случае с Вадимом. Человек добросовестнейшим образом работал на благо белорусского спорта. Зачем уподобляться тем, кто так жестко расправлялся с митингующими?..

Когда говорят о завале идеологической работы в сборной, мне становится смешно. Найдите, пожалуйста, еще одну такую команду, которая со всех Олимпиад привозила бы медали и к которой с таким уважением относились бы в мире.

Мы свою страну прославляем, демонстрируем свой патриотизм, несмотря на лестные предложения из других стран. Никто не знает, сколько травм, пота и крови, моральных потрясений это стоит. Это наша кухня. И мне за своих ребят и девчонок не стыдно. Они и чемпионы, и герои, а тем самым одни из самых преданных людей Беларуси», – сказал Козеко.