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Козеко об уволенном директоре РЦОП по фристайлу: «Когда говорят о завале идеологической работы в сборной, мне становится смешно»
08.09.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, по статье 259 Трудового кодекса Республики Беларусь
Напомним, эта статья дает право собственнику увольнять руководителя организации без объяснения причин.
По словам Кровошеева, замечания в его адрес последовали после первых высказываний спортсменов еще до выборов. Речь, в частности, о словах Романовской о том, что она «наблюдает выборы, которые язык не поворачивается назвать честными», в середине июня.
Однако основной причиной стало
Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко
«К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить.
Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески. Как, например, в случае с Вадимом. Человек добросовестнейшим образом работал на благо белорусского спорта. Зачем уподобляться тем, кто так жестко расправлялся с митингующими?..
Когда говорят о завале идеологической работы в сборной, мне становится смешно. Найдите, пожалуйста, еще одну такую команду, которая со всех Олимпиад привозила бы медали и к которой с таким уважением относились бы в мире.
Мы свою страну прославляем, демонстрируем свой патриотизм, несмотря на лестные предложения из других стран. Никто не знает, сколько травм, пота и крови, моральных потрясений это стоит. Это наша кухня. И мне за своих ребят и девчонок не стыдно. Они и чемпионы, и герои, а тем самым одни из самых преданных людей Беларуси», – сказал Козеко.
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Козеко об уволенном директоре РЦОП по фристайлу: «Когда говорят о завале идеологической работы в сборной, мне становится смешно»
Как сообщалось ранее, по статье 259 Трудового кодекса Республики Беларусь уволен директор РЦОПа по фристайлу Вадим Кривошеев.
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