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Форварда минского "Динамо" Усова оштрафовали за удар головой

08.09.2020 16:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Илья Усов оштрафован за удар головой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте Лиги.

Матч "Динамо-Минск" – "Салават Юлаев" состоялся 7 сентября на "Минск-Арене". Хозяева уступили со счетом 3:4. В третьем периоде 19-летний Усов ударил головой защитника уфимцев Алексея Семенова, за что получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф ("5+20").

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Динамо" Илью Усова по п.1.14. (Удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу", — говорится на сайте КХЛ.

Следующий матч "зубры" также проведут дома против казанского "Ак Барса" 9 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале третьего периода 19-летний нападающий боднул защитника уфимцев, за что был удален с площадки до конца игры.
 
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