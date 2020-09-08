Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Илья Усов оштрафован за удар головой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте Лиги.

Матч "Динамо-Минск" – "Салават Юлаев" состоялся 7 сентября на "Минск-Арене". Хозяева уступили со счетом 3:4. В третьем периоде 19-летний Усов ударил головой защитника уфимцев Алексея Семенова, за что получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф ("5+20").

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Динамо" Илью Усова по п.1.14. (Удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу", — говорится на сайте КХЛ.

Следующий матч "зубры" также проведут дома против казанского "Ак Барса" 9 сентября.