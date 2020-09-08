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Форварда минского "Динамо" Усова оштрафовали за удар головой
08.09.2020 16:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Илья Усов оштрафован за удар головой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", сообщается на официальном
Матч "Динамо-Минск" – "Салават Юлаев" состоялся 7 сентября на "Минск-Арене".
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Динамо" Илью Усова по п.1.14. (Удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу", — говорится на сайте КХЛ.
Следующий матч "зубры" также проведут дома против казанского "Ак Барса" 9 сентября.
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В начале третьего периода 19-летний нападающий боднул защитника уфимцев, за что был удален с площадки до конца игры.
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