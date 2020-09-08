ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сигневич стал игроком «Химок»

08.09.2020 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Николай Сигневич продолжит карьеру в «Химках», сообщает сайт подмосковной команды.

Футболист начал профессиональную карьеру в брестском «Динамо», в котором за два года стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. В 2013 году Сигневич подписал контракт с БАТЭ, за который дебютировал в Лиге чемпионов. Затем провёл один сезон в греческом «Платаньясе». Последним клубом Николая перед переходом в «Химки» был венгерский «Ференцварош». На счету нападающего 15 матчей за сборную Беларуси.

«Для меня переход в Химки» – это новый этап и новые эмоции. РПЛ – это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата.

В Венгрии у меня была спутниковая тарелка и была возможность смотреть все матчи РПЛ – я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть. Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать», – цитирует Сигневича пресс-служба клуба.

Сигневич стал игроком «Химок»

Фото: официальный сайт «Химок»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Николай Сигневич продолжит карьеру в «Химках», сообщает сайт подмосковной команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Форварда минского "Динамо" Усова оштрафовали за удар головой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика