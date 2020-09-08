Сигневич стал игроком «Химок»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Николай Сигневич продолжит карьеру в «Химках», сообщает сайт подмосковной команды .

Футболист начал профессиональную карьеру в брестском «Динамо», в котором за два года стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. В 2013 году Сигневич подписал контракт с БАТЭ, за который дебютировал в Лиге чемпионов. Затем провёл один сезон в греческом «Платаньясе». Последним клубом Николая перед переходом в «Химки» был венгерский «Ференцварош». На счету нападающего 15 матчей за сборную Беларуси.

«Для меня переход в Химки» – это новый этап и новые эмоции. РПЛ – это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата.

В Венгрии у меня была спутниковая тарелка и была возможность смотреть все матчи РПЛ – я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть. Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать», – цитирует Сигневича пресс-служба клуба.





Фото: официальный сайт «Химок»