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Дмитрий Калачев: «До недавнего времени по паспорту Тимофей был белорусом. Но когда с семьей окончательно переехал в Ростов, принял российское гражданство»
08.09.2020 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Днепра» Дмитрий Калачев вспомнил историю с его братом – хавбеком Тимофеем Калачевым.
– Несколько лет назад Тимофей
– У нас общество разношерстное, у каждого свое мнение. Тимофей говорил то, что думает. И, живя там, его мнение, естественно, было с небольшим подтекстом в сторону России. Не скажу, что это высказывание антибелорусское, но у каждого свое мнение, и винить каждого за то, что он говорит о том, что думает, нельзя. Я почитал, посмотрел на этот хайп – с кем-то согласен, с кем-то не согласен. Но это мой брат, и я всегда буду на его стороне.
Мы, кстати, с Тимофеем потом общались по этому поводу с глазу на глаз, и он говорил, что имел в виду совсем не то, что начали писать в СМИ. Потом он вообще чуть ли не обиделся на журналистов, мол, зачем так поступать, размусоливать. Выставили в таком свете, будто Тимофей против Беларуси, против жизни в нашей стране, хотя он всю жизнь провел здесь и благодарен Родине за то, что она его воспитала.
Что же касается майки, то, насколько помню, эпизод случился в 2015 году. А Тимофей еще был молодым, захотел надеть что-то модное. Вряд ли он это делал с каким-то подтекстом. Журналисты же подняли хайп.
– У Тимофея белорусский паспорт?
– До недавнего времени по паспорту он был белорусом. Но когда с семьей окончательно переехал в Ростов, принял российское гражданство, чтобы было легче в бытовом плане.
– А вы как считаете: брат по духу белорус или россиянин?
– По духу уже россиянин. Даже, я бы сказал, ростовчанин. В этом городе свой особенный народ, там свой взгляд на жизнь. Люди привыкли жить каждый в своем доме, не приветствуют девятиэтажки. Мне нравится туда приезжать и общаться с совершенно другими людьми :) – сказал Калачев.
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Дмитрий Калачев: «До недавнего времени по паспорту Тимофей был белорусом. Но когда с семьей окончательно переехал в Ростов, принял российское гражданство»
Директор «Днепра» Дмитрий Калачев вспомнил историю с его братом – хавбеком Тимофеем Калачевым.
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