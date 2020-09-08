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ФК "Крумкачы" дали штраф после матча с "протестными" футболками
08.09.2020 17:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусская федерация футбола оштрафовала ФК "Крумкачы", сообщил Sputnik пресс-секретарь клуба Сергей Южик.
"Нас оштрафовали по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса", - сказал он.
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Клуб обвинили в задержке матча и несоблюдении требований по его проведению (статьи 82 и 92 дисциплинарного кодекса). За нарушения выписаны штрафы в размере 50 и 75 базовых величин (3 375 рублей). По словам Сергея Южика, их оплатят учредители и спонсоры клуба.
На прошлой неделе ФК "Крумкачы" сыграл с минским "Динамо". Вороны" вышли на разминку
Накануне игры были задержаны и отпущены два футболиста "Крумкачей" -
Ранее в клубе рассказывали, что оба игрока возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без номерных и опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны.
По информации ГУВД, Козека и Рассолько являются подозреваемыми по уголовному делу, статья которого не уточняется. Также на них заведены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.
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Футболисты вышли на поле в майках с надписями "Мы против насилия", а ранее во время акции протеста были задержаны два игрока клуба.
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