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ФК "Крумкачы" дали штраф после матча с "протестными" футболками

08.09.2020 17:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусская федерация футбола оштрафовала ФК "Крумкачы", сообщил Sputnik пресс-секретарь клуба Сергей Южик.

"Нас оштрафовали по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса", - сказал он.

© Photo : "ВКонтакте" / НФК Крумкачы, Мінск
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Клуб обвинили в задержке матча и несоблюдении требований по его проведению (статьи 82 и 92 дисциплинарного кодекса). За нарушения выписаны штрафы в размере 50 и 75 базовых величин (3 375 рублей). По словам Сергея Южика, их оплатят учредители и спонсоры клуба.

На прошлой неделе ФК "Крумкачы" сыграл с минским "Динамо". Вороны" вышли на разминку в "протестных" майках с надписями "Мы против насилия", но играли уже в клубной форме. Также игроки двух команд в начале встречи некоторое время стояли и хлопали.

Накануне игры были задержаны и отпущены два футболиста "Крумкачей" - Сергей Козека и Павел Рассолько. Как сообщил Sputnik Сергей Южик, пока с ними не связывались из милиции и Следственного комитета.

Ранее в клубе рассказывали, что оба игрока возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без номерных и опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны.

По информации ГУВД, Козека и Рассолько являются подозреваемыми по уголовному делу, статья которого не уточняется. Также на них заведены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболисты вышли на поле в майках с надписями "Мы против насилия", а ранее во время акции протеста были задержаны два игрока клуба.
 
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