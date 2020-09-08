Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусская федерация футбола оштрафовала ФК "Крумкачы", сообщил Sputnik пресс-секретарь клуба Сергей Южик.

"Нас оштрафовали по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса", - сказал он.

Клуб обвинили в задержке матча и несоблюдении требований по его проведению (статьи 82 и 92 дисциплинарного кодекса). За нарушения выписаны штрафы в размере 50 и 75 базовых величин (3 375 рублей). По словам Сергея Южика, их оплатят учредители и спонсоры клуба.

На прошлой неделе ФК "Крумкачы" сыграл с минским "Динамо". Вороны" вышли на разминку в "протестных" майках с надписями "Мы против насилия", но играли уже в клубной форме. Также игроки двух команд в начале встречи некоторое время стояли и хлопали.

Накануне игры были задержаны и отпущены два футболиста "Крумкачей" - Сергей Козека и Павел Рассолько . Как сообщил Sputnik Сергей Южик, пока с ними не связывались из милиции и Следственного комитета.

Ранее в клубе рассказывали, что оба игрока возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без номерных и опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны.

По информации ГУВД, Козека и Рассолько являются подозреваемыми по уголовному делу, статья которого не уточняется. Также на них заведены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.