Шлойдо о лимите на молодых: «Стремление федерации я поддерживаю, но вот способы… Нужно стимулировать клубы, чтобы они выпускали молодых игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о лимите на молодых игроков, который будет введен со следующего сезона в высшей лиге.

«Побуждение федерации мы понимаем – надо давать возможность играть нашим молодым ребятам. Но есть и другой аргумент – в футбол должны играть сильнейшие, а не по паспорту.

Стремление федерации я поддерживаю, но вот какими способами … Я высказывал свою точку зрения на исполкоме. Нужно стимулировать клубы, чтобы они выпускали молодых игроков. Например, клубу, который выпускает одного, двух, трех молодых, дополнительно доплатить за это. Когда мы заявляем иностранцев, мы платим за это федерации. Эти деньги как раз идут на развитие детско-юношеского футбола. Вот из этих денег поддерживали бы клубы», – сказал Шлойдо в программе «Спорт-кадр».