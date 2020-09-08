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Михаил Мархель: «Понятно, что молодые стучатся, им надо доверять. Но эти два матча Лиги наций мы проецировали на игру с Грузией»

08.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что игры против Албании и Казахстана рассматривались как подготовительные с игрой плей-офф против Грузии.

«Нас ждет игра с Грузией, будем отталкиваться от этого. Понятно, что молодые стучатся, им надо доверять. Но эти два матча Лиги наций мы проецировали на игру с Грузией.

Есть вопросы, которые настораживают, но я доволен отношением ребят. Ошибки, которые мы допустили в Албании мы исправили. Не всегда ровно течение матча против Казахстана проходило, как мы хотели, но, считаю, что играли против хорошего соперника», – сказал Мархель в программе «Спорт-кадр».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что игры против Албании и Казахстана рассматривались как подготовительные с игрой плей-офф против Грузии.
 
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