Лига чемпионов. «Юность» и «Неман» не сыграют дома в 1/16 финала

Источник материала: Tribuna.com

В связи с текущей неопределенностью, вызванной COVID-19, и связанными с этим ограничениями на поездки между европейскими странами, совет директоров Лиги чемпионов решил отложить начало сезона-2020/21 до 17 ноября.

– К сожалению, общеевропейская ситуация в последнее время не развивалась таким образом, чтобы у нас появилась уверенность, необходимая для утверждения даты начала турнира в октябре. Ограничения на поездки между некоторыми из наших стран-участниц в настоящее время препятствуют проведению отдельных матчей, – сказал президент Лиги чемпионов Петер Цанер.

Ранее предполагалось, что турнир начнется 6 октября. Это решение не повлияет на формат соревнования, так как в Лиге чемпионов по-прежнему будет проводиться только раунды на выбывание, которые начнутся с 1/16 финала.

Однако первые два раунда будут сокращены – оба матча серии будут сыграны подряд в одном и том же городе, где базируется команда с более высоким номером посева. Это означает, что минская «Юность» сыграет оба матча с «Оцеларжи» в Тршинеце, а «Неман» проведет два поединка с «Фрелундой» в Швеции, домашних встреч у белорусских команд не будет.

К классическому формату «дома-на выезде» в Лиге чемпионов планируют вернуться с четвертьфинальной стадии.

Согласно новому варианту календаря, первый раунд пройдет 16-17 ноября, финал же по-прежнему запланирован на 9 февраля.