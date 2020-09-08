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Владимир Коноплев: «На каждую позицию в сборной у нас 3-4 человека. А разыгрывающими мы вообще можем делиться с другими командами»
08.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что у сборной большой выбор игроков на каждую позицию.
«Буквально на каждую позицию у нас 3-4 человека. А разыгрывающими мы вообще можем делиться с другими командами – у нас 5-6 разыгрывающих, которые достойны играть за нашу сборную.
Практически каждые 5 лет состав сборных меняется. На этот чемпионат мы повезем ребят, которых 2 года назад мы еще называли молодыми, а сейчас это будет костяк нашей команды. Я даже не знаю, кто из ветеранов останется в команде. Это будет решать тренер. Королек, Гайдученко, Кулеш, Бохан – это уже ветераны, а недавно были молодыми. Если Юрий Шевцов включит в этот состав молодых, то посмотрим, что будет», – сказал Коноплев в программе
Чемпионат мира по гандболу состоится в январе 2021 года.
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Владимир Коноплев: «На каждую позицию в сборной у нас 3-4 человека. А разыгрывающими мы вообще можем делиться с другими командами»
Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что у сборной большой выбор игроков на каждую позицию.
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