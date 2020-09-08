Владимир Коноплев: «На каждую позицию в сборной у нас 3-4 человека. А разыгрывающими мы вообще можем делиться с другими командами»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что у сборной большой выбор игроков на каждую позицию.

«Буквально на каждую позицию у нас 3-4 человека. А разыгрывающими мы вообще можем делиться с другими командами – у нас 5-6 разыгрывающих, которые достойны играть за нашу сборную.

Практически каждые 5 лет состав сборных меняется. На этот чемпионат мы повезем ребят, которых 2 года назад мы еще называли молодыми, а сейчас это будет костяк нашей команды. Я даже не знаю, кто из ветеранов останется в команде. Это будет решать тренер. Королек, Гайдученко, Кулеш, Бохан – это уже ветераны, а недавно были молодыми. Если Юрий Шевцов включит в этот состав молодых, то посмотрим, что будет», – сказал Коноплев в программе «Спорт-кадр» .

Чемпионат мира по гандболу состоится в январе 2021 года.