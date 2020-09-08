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Португалия U-21 – Беларусь U-21. Матч отложен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков белорусской сборной
08.09.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч молодежных сборных Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов белорусской сборной.
В случае отрицательного теста матч состоится 10 сентября.
Игра в Португалии должна была начаться сегодня в 19.30.
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Португалия U-21 – Беларусь U-21. Матч отложен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков белорусской сборной
Матч молодежных сборных Беларуси и Португалии отложен из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов белорусской сборной.
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