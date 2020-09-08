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US Open. 1/4 финала. Зверев сыграет с Чоричем, Шаповалов – с Каррено-Бустой
08.09.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертьфинале US Open Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, Денис Шаповалов – с Пабло Каррено-Бустой.
Сетка
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
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В четвертьфинале US Open Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, Денис Шаповалов – с Пабло Каррено-Бустой.
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