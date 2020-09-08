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US Open. 1/4 финала. Зверев сыграет с Чоричем, Шаповалов – с Каррено-Бустой

08.09.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале US Open Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, Денис Шаповалов – с Пабло Каррено-Бустой.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Борна Чорич (Хорватия)  Александр Зверев (Германия)
1:0
Дата проведения
8 сентября, 20.30
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
9 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия)  Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
9 сентября,
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале US Open Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, Денис Шаповалов – с Пабло Каррено-Бустой.
 
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