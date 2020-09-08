Михаил Захаров: «На сегодняшний день по игре «Динамо» – это команда уровня плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает, что минское «Динамо» может попасть в плей-офф.

– По игре – могут попасть в плей-офф. На сегодняшний момент по тому, что я вижу, могут. Если они еще уберут ошибки, которые можно убрать, то вполне. На сегодняшний день по игре это команда уровня плей-офф.

Хоккеисты, которых будут спускать из «Динамо» в фарм-клуб, должны быть там на первом месте. Если ты игрок КХЛ, который попал в «Динамо-Молодечно», ты должен быть на первом месте. Если ты не на первом месте, то тебе даже сюда рано. Посмотрим, как «Динамо-Молодечно» стартует. Да, там много молодых, быстрых хоккеистов перспективных. Здесь тоже ребята играют, которые будут за свое место бороться. И Сушко, и Протас. Конкуренция прежде всего. Когда есть конкуренция, то лучше результат. В сборной десять лет не менялся состав, не приходили молодые ребята. Но сегодня стучатся в дверь парни, которые должны показывать хорошую игру. Тем более, чемпионат мира будет в Минске. Думаю, будет один из интереснейших, – рассказал Захаров в программе «Спорт-кадр».