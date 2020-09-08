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Директор оршанского «Локомотива» Мазуро согласен с мнением Занковца о ситуации в Беларуси: «Все по делу»
09.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро согласен с мнением известного белорусского специалиста Эдуарда Занковца о ситуации в Беларуси:
«Все по делу!» – написал Мазуро на своей странице в Facebook.
Эдуард Занковец: «Если приходится надевать маски перед своими согражданами, может, стоит задуматься, правильные ли вещи я делаю?»
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Директор оршанского «Локомотива» Мазуро согласен с мнением Занковца о ситуации в Беларуси: «Все по делу»
Директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро согласен с мнением известного белорусского специалиста Эдуарда Занковца о ситуации в Беларуси: «Все по делу!» –...
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