Директор оршанского «Локомотива» Мазуро согласен с мнением Занковца о ситуации в Беларуси: «Все по делу»

Источник материала: Tribuna.com

Директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро согласен с мнением известного белорусского специалиста Эдуарда Занковца о ситуации в Беларуси:

«Все по делу!» – написал Мазуро на своей странице в Facebook.

Эдуард Занковец: «Если приходится надевать маски перед своими согражданами, может, стоит задуматься, правильные ли вещи я делаю?»