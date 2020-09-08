Де Брюйне получил приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов

Источник материала: Tribuna.com

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в .

Им признали полузащитника .

Эта награда вручается по результате голосования самих футболистов. Полный список номинантов можно изучить по ссылке .

Ранее де Брюйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ, а Джордан Хендерсон получил приз лучшему игроку Премьер-лиги по версии британских журналистов. Мане стал лучшим по версии болельщиков.