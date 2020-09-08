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Де Брюйне получил приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов

09.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в АПЛ.

Им признали полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Эта награда вручается по результате голосования самих футболистов. Полный список номинантов можно изучить по ссылке.

Ранее де Брюйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ, а Джордан Хендерсон получил приз лучшему игроку Премьер-лиги по версии британских журналистов. Мане стал лучшим по версии болельщиков.

 
 
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в АПЛ.
 
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