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Де Брюйне получил приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов
09.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в
Им признали полузащитника
Эта награда вручается по результате голосования самих футболистов. Полный список номинантов можно
Ранее де Брюйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ, а Джордан Хендерсон получил приз лучшему игроку Премьер-лиги по версии британских журналистов. Мане стал лучшим по версии болельщиков.
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в АПЛ.
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