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Старт хоккейной Лиги чемпионов перенесли

09.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Старт хоккейной Лиги чемпионов перенесен, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

"В связи с текущей неопределенностью, вызванной COVID-19, и связанными с этим ограничениями на поездки между европейскими странами, совет директоров Лиги чемпионов решил отложить начало сезона-2020/21 до 17 ноября", - сообщили в ФХРБ.

Ранее планировалось, что турнир пройдет в 6 октября.

"К сожалению, общеевропейская ситуация в последнее время не развивалась таким образом, чтобы у нас появилась уверенность, необходимая для утверждения даты начала турнира в октябре. Ограничения на поездки между некоторыми из наших стран-участниц в настоящее время препятствуют проведению отдельных матчей", - пояснил президент Лиги чемпионов Петер Цанер.

Решение о переносе старта соревнований никак не скажется на формате турнира: ЛЧ по-прежнему будет проводиться только раунды на выбывание, которые начнутся с 1/16 финала.

Но первые два раунда будут сокращены. "Оба матча серии будут сыграны подряд в одном и том же городе, где базируется команда с более высоким номером посева", - уточнили в ФХРБ.

Таким образом, минская "Юность" сыграет оба матча с "Оцеларжи" в Тршинеце, а «Неман» проведет два поединка с "Фрелундой" в Швеции, домашних встреч у белорусских команд не будет.

Согласно новому варианту календаря, первый раунд пройдет 16-17 ноября, финал же по-прежнему запланирован на 9 февраля. 

К классическому формату "дома-на выезде" в Лиге чемпионов планируют вернуться с четвертьфинальной стадии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские команды "Юность" и "Неман" лишились домашних матчей – оба поединка они проведут на выезде.
 
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