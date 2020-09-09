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Генсек федерации хоккея Латвии Козиолс: «Ситуация в Беларуси непростая, но мы хотим проводить ЧМ-2021 с ними»
09.09.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс поделился мнением о будущем
«Турнир в первую очередь проводится для спортсменов, и если по каким-то причинам он там не пройдет, будут потеряны эмоции, наказаны болельщики. Они тут ни при чем, так как заслужили чемпионат мира.
Болельщики в обеих странах любят и ценят хоккей, и почему они должны быть наказаны? Мы очень надеемся, что через какой-то промежуток времени ситуация успокоится, еще впереди восемь месяцев.
Надо признать, что ситуация там непростая, продолжаются демонстрации. Не хочу вникать, кто там прав.
Я всем говорю и повторяю, что мы хотим проводить чемпионат мира с белорусскими коллегами», – заявил Козиолс.
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Генсек федерации хоккея Латвии Козиолс: «Ситуация в Беларуси непростая, но мы хотим проводить ЧМ-2021 с ними»
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс поделился мнением о будущем ЧМ-2021, который должен пройти в Риге и Минске.
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