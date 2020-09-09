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Лот «Бутсы свободы» от Сергея Лынько проданы за 830 руб. Средства пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших от насилия

09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, на благотворительный аукцион были выставлены «Бутсы свободы». Футбольная обувь принадлежит игроку «Крумкачоў» Сергею Лынько, который отличился красивым голом в матче Кубка Беларуси с минским «Динамо».

Футболист совместно с YouTube-каналом «ЧестнОК» выставил бутсы на благотворительный аукцион после матча с «Динамо».

Лот был продан за 830 рублей. Обладателем «Бутс свободы» стал гражданин Литвы.

Все средства, полученные от продажи, пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших после от насилия силовиков.

Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom: Хомутовский, Арзамасова и другие топы нашего спорта выставили свои памятные вещи

 

 
 
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