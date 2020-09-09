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Лот «Бутсы свободы» от Сергея Лынько проданы за 830 руб. Средства пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших от насилия
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, на благотворительный аукцион
Футболист
Лот был продан за 830 рублей. Обладателем «Бутс свободы» стал гражданин Литвы.
Все средства, полученные от продажи, пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших после от насилия силовиков.
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Лот «Бутсы свободы» от Сергея Лынько проданы за 830 руб. Средства пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших от насилия
Как сообщалось ранее, на благотворительный аукцион были выставлены «Бутсы свободы».
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