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Владимир Потанин: «ЧМ-2021 стоило бы перенести в Китай. Пусть там популяризируют хоккей»

09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

– Как быть с чемпионатом мира в 2021 году? Его должны провести белорусы и латыши, но страны Евросоюза идут против батьки Лукашенко. Финляндия хотела бы забрать этот турнир себе. Как избежать бойкотов в мае?

– Да, бойкоты быть могут. Недавно Союз биатлонистов отказался проводить чемпионат мира в России. И громче всех кричали чехи, которые надеялись этот турнир получить.

Плохо, когда в таких историях возникает корыстный интерес. И бывают ситуации, в которых нет хорошего выхода, и ты выбираешь из двух зол.

Так не сделают, но идеалистически чемпионат мира в таком случае стоило бы перенести куда-нибудь совсем в другое место.

– Куда?

– В Китай. Пусть там популяризируют хоккей, – сказал Потанин.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.
 
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