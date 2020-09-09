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Владимир Потанин: «ЧМ-2021 стоило бы перенести в Китай. Пусть там популяризируют хоккей»
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «
Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
– Как быть с чемпионатом мира в 2021 году? Его должны провести белорусы и латыши, но страны Евросоюза идут против батьки
– Да, бойкоты быть могут. Недавно Союз биатлонистов отказался проводить чемпионат мира в России. И громче всех кричали чехи, которые надеялись этот турнир получить.
Плохо, когда в таких историях возникает корыстный интерес. И бывают ситуации, в которых нет хорошего выхода, и ты выбираешь из двух зол.
Так не сделают, но идеалистически чемпионат мира в таком случае стоило бы перенести куда-нибудь совсем в другое место.
– Куда?
– В Китай. Пусть там популяризируют хоккей, – сказал Потанин.
Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.
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Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.
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