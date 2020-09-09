Александр Опейкин: «Минспорта загоняет себя в ситуацию, когда единственным соревнованием под эгидой этой структуры останется первенство ЖЭСов и отраслевая спартакиада»

Источник материала: Tribuna.com

Основатель гандбольного клуба «Витязь» и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о событиях в спорте на фоне происходящего в Беларуси после президентских выборов.

«Итак, праздник спорта продолжается. Минспорта уверенно загоняет себя в ситуацию, когда единственным соревнованием под эгидой этой структуры останется первенство ЖЭСов, ну и отраслевая спартакиада (и то последняя в сентябре проходила в Раубичах уже под БЧБ флагом).

Коротко на сегодня:

1. С клубом Александры Герасимени не продлили контракт на аренду бассейна. Школа №2 отказала, мотив понятен.

2. Владимир Нестерович покинул пост пресс-секретаря Минспорта, так как силы иссякли. То, что Владимир порядочный человек, знали все давно. Владимир, набирайтесь сил!

3. Уволен директор РЦОП пр фристайлу Вадим Кривошеев. Уволен «за плохую идеологическую работу в коллективе». Напомню, что в фристайле у нас золото Олимпиады и чемпионата мира.

4. Уволен со службы серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко.

5. Уволена со службы участница Олимпиад и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Светлана Куделич.

6. Неизвестно, что с Вадимом Девятовским.

7. Уволена за гражданскую позицию триатлонистка Валентина Зеленкевич.

8. Не продлен преподавательский контракт в БНТУ с тренером гандбольного «Витязь» Константином Яковлевым.

9. Уволен директор РЦОП по легкой атлетике Геннадий Тапунов.

10. Еще порядка 10 фактов увольнения и давления на спортсменов и сотрудников отрасли находятся в процессе.

На всех сотрудников спорта и спортсменов, которые подписали общее письмо, оказывается серьезное давление со стороны руководства Минспорта. Спортсменам грозят недопуском к соревнованиям, увольнением, лишением премий, исключением из команд.

11. Дмитрий Басков назначен главой ФХРБ. Избран единогласно.

Во всем этом процессе есть один большой плюс – мы стали видеть порядочных людей и тех, кто готов дальше тонуть в болоте лжи и насилия», – написал Опейкин в фэйсбуке .