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Александр Опейкин: «Минспорта загоняет себя в ситуацию, когда единственным соревнованием под эгидой этой структуры останется первенство ЖЭСов и отраслевая спартакиада»
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Основатель гандбольного клуба «Витязь» и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о событиях в спорте на фоне происходящего в Беларуси после президентских выборов.
«Итак, праздник спорта продолжается. Минспорта уверенно загоняет себя в ситуацию, когда единственным соревнованием под эгидой этой структуры останется первенство ЖЭСов, ну и отраслевая спартакиада (и то последняя в сентябре проходила в Раубичах уже под БЧБ флагом).
Коротко на сегодня:
1. С клубом Александры Герасимени не продлили контракт на аренду бассейна. Школа №2 отказала, мотив понятен.
2. Владимир Нестерович покинул пост пресс-секретаря Минспорта, так как силы иссякли. То, что Владимир порядочный человек, знали все давно. Владимир, набирайтесь сил!
3. Уволен директор РЦОП пр фристайлу Вадим Кривошеев. Уволен «за плохую идеологическую работу в коллективе». Напомню, что в фристайле у нас золото Олимпиады и чемпионата мира.
4. Уволен со службы серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко.
5. Уволена со службы участница Олимпиад и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Светлана Куделич.
6. Неизвестно, что с Вадимом Девятовским.
7. Уволена за гражданскую позицию триатлонистка Валентина Зеленкевич.
8. Не продлен преподавательский контракт в БНТУ с тренером гандбольного «Витязь» Константином Яковлевым.
9. Уволен директор РЦОП по легкой атлетике Геннадий Тапунов.
10. Еще порядка 10 фактов увольнения и давления на спортсменов и сотрудников отрасли находятся в процессе.
На всех сотрудников спорта и спортсменов, которые подписали общее письмо, оказывается серьезное давление со стороны руководства Минспорта. Спортсменам грозят недопуском к соревнованиям, увольнением, лишением премий, исключением из команд.
11. Дмитрий Басков назначен главой ФХРБ. Избран единогласно.
Во всем этом процессе есть один большой плюс – мы стали видеть порядочных людей и тех, кто готов дальше тонуть в болоте лжи и насилия», – написал Опейкин в
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Александр Опейкин: «Минспорта загоняет себя в ситуацию, когда единственным соревнованием под эгидой этой структуры останется первенство ЖЭСов и отраслевая спартакиада»
Основатель гандбольного клуба «Витязь» и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением о событиях в спорте на фоне...
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