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Фан-клуб минского «Динамо» не собирается возвращаться на трибуны, несмотря на уход Баскова с поста гендиректора

09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Как сообщалось ранее, гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков покинет свой пост в связи с работой на посту главы ФХБ.

Несмотря на это, бойкот домашних матчей фан-клуба не прекратится. ByZone не собирается возвращаться на трибуны. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».

В августе фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей из-за политической ситуации в Беларуси. Бойкот будет длиться до тех пор, пока динамовский офис не выполнит следующие требования: 

Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОН на улицах, местных РУВД и в изолятора временного содержания.

Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключенных.

Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчетом голосов.

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Теги: Минск
 
 
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 Как сообщалось ранее, гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков покинет свой пост в связи с работой на посту главы ФХБ.
 
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