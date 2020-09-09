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Фан-клуб минского «Динамо» не собирается возвращаться на трибуны, несмотря на уход Баскова с поста гендиректора
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков покинет свой пост в связи с работой на посту главы ФХБ.
Несмотря на это, бойкот домашних матчей фан-клуба не прекратится. ByZone не собирается возвращаться на трибуны. Об этом сообщает телеграм-канал
В августе фан-клуб минского «Динамо»
Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОН на улицах, местных РУВД и в изолятора временного содержания.
Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключенных.
Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчетом голосов.
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Фан-клуб минского «Динамо» не собирается возвращаться на трибуны, несмотря на уход Баскова с поста гендиректора
Как сообщалось ранее, гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков покинет свой пост в связи с работой на посту главы ФХБ.
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