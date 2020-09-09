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Матч БАТЭ в Лиге Европы с ЦСКА не будет показан на БГТРК. Клуб ведет переговоры с «ЯснаеТВ»

09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, матч БАТЭ в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы с большой долей вероятности не будет показан на каналах БГТРК.

В данный момент БАТЭ ведет переговоры c «ЯснаеТВ». Стороны близки к заключению договора.

Матч ЦСКА – БАТЭ запланирован на 17 сентября. Начало – 20:00. Игра пройдет в Софии.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, матч БАТЭ в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы с большой долей вероятности не будет показан на каналах БГТРК.
 
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