Гурков о задержаниях женщин в центре Минска: «Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Виталий Гурков отреагировал на задержания женщин вчера на улицах Минска.

Задержания производили сотрудники ОМОНа и люди в зеленой форме без опознавательных знаков и в балаклавах.

«Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками. Я почему-то думаю, что это точно не сотрудники белорусской милиции. Это какие-то заезжие гастролеры. Сами знаете откуда», – написал Гурков в сторис инстаграма, опубликовав видео задержаний женщин на акции солидарности с задержанной Марией Колесниковой.