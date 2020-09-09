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Гурков о задержаниях женщин в центре Минска: «Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками»

09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Виталий Гурков отреагировал на задержания женщин вчера на улицах Минска.

Задержания производили сотрудники ОМОНа и люди в зеленой форме без опознавательных знаков и в балаклавах.

«Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками. Я почему-то думаю, что это точно не сотрудники белорусской милиции. Это какие-то заезжие гастролеры. Сами знаете откуда», – написал Гурков в сторис инстаграма, опубликовав видео задержаний женщин на акции солидарности с задержанной Марией Колесниковой.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский боксер Виталий Гурков отреагировал на задержания женщин вчера на улицах Минска.
 
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