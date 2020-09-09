|
Гурков о задержаниях женщин в центре Минска: «Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками»
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боксер Виталий Гурков отреагировал на задержания женщин вчера на улицах Минска.
Задержания производили
«Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками. Я почему-то думаю, что это точно не сотрудники белорусской милиции. Это какие-то заезжие гастролеры. Сами знаете откуда», – написал Гурков в сторис инстаграма, опубликовав видео задержаний женщин на акции солидарности с задержанной Марией Колесниковой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гурков о задержаниях женщин в центре Минска: «Мужики, это дно полное. Какие-то нелюди издеваются над девушками»
Белорусский боксер Виталий Гурков отреагировал на задержания женщин вчера на улицах Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)