Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom: Хомутовский, Арзамасова и другие топы нашего спорта выставили свои памятные вещи

Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com совместно с белорусскими спортсменами выставляет на благотворительный аукцион свои памятные элементы экипировки.

Представляем вашему вниманию шесть новых лотов!

Кроссовки белорусского баскетболиста Егора Мещерякова, в которых спортсмен завершил карьеру.

Те самые бутсы бывшего вратаря ФК «Крумкачы» Евгения Костюкевича , в которых он забил шедевральный гол (ударом от ворот до ворот) в матче с «Витебском».

Майка сборной Беларуси от вратаря Геннадия Тумиловича

Футболка и бутсы Василия Хомутовского. В этой экипировке в составе румынского клуба «Стяуа» Василий победил испанскую «Валенсию» в матче Лиги Европы.

Соревновательное ядро легкоатлетки Надежды Остапчук , которым установлен рекорд Беларуси.

Мастерка Марины Арзомасовой , в которой она получала золотую медаль ЧМ-2015 в Пекине.

Спортсмены, которые готовы поучаствовать в аукционе могут писать на почту by.info@tribuna.com

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

По всем вопросам сотрудничества с Белорусским фондом спортивной солидарности просим обращаться по следующим контактам:E-mail: bssfbel@gmail.com Telegram @BSSFoundation и Facebook

Лот «Бутсы свободы» от Сергея Лынько проданы за 830 руб. Средства пойдут в фонд солидарности для белорусов, пострадавших от насилия