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Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom: Хомутовский, Арзамасова и другие топы нашего спорта выставили свои памятные вещи
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Tribuna.com совместно с белорусскими спортсменами выставляет на благотворительный аукцион свои памятные элементы экипировки.
Представляем вашему вниманию шесть новых лотов!
Те самые
Футболка и бутсы Василия Хомутовского.
Соревновательное
Спортсмены, которые готовы поучаствовать в аукционе могут писать на почту by.info@tribuna.com
Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.
Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
По всем вопросам сотрудничества с Белорусским фондом спортивной солидарности просим обращаться по следующим контактам:E-mail: bssfbel@gmail.com Telegram @BSSFoundation и
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Большой благотворительный аукцион Tribuna.сom: Хомутовский, Арзамасова и другие топы нашего спорта выставили свои памятные вещи
Tribuna.com совместно с белорусскими спортсменами выставляет на благотворительный аукцион свои памятные элементы экипировки.
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