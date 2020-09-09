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Басков о проведении ЧМ-2021: «На сегодняшний день предпосылок по поводу того, что ЧМ не состоится в Минске, нет»
09.09.2020 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый глава ФХБ Дмитрий Басков поделился мнением о ситуации вокруг проведения с Литвой совместного ЧМ-2021.
Латвийская сторона направила в ИИХФ официальное письмо, в котором
«Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея. И на сегодняшний день предпосылок по поводу того, что чемпионат мира не состоится в Минске, нет», – сказал Басков, передает корреспондент Tribuna.com.
Ранее Басков заявлял о том, что Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно провести подобного рода соревнования.
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Басков о проведении ЧМ-2021: «На сегодняшний день предпосылок по поводу того, что ЧМ не состоится в Минске, нет»
Новый глава ФХБ Дмитрий Басков поделился мнением о ситуации вокруг проведения с Литвой совместного ЧМ-2021.
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