Басков о проведении ЧМ-2021: «На сегодняшний день предпосылок по поводу того, что ЧМ не состоится в Минске, нет»

Источник материала: Tribuna.com

Новый глава ФХБ Дмитрий Басков поделился мнением о ситуации вокруг проведения с Литвой совместного ЧМ-2021.

Латвийская сторона направила в ИИХФ официальное письмо, в котором заявила , что не будет проводит с Беларусью совместный турнир из-за политической ситуации в нашей стране.

«Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея. И на сегодняшний день предпосылок по поводу того, что чемпионат мира не состоится в Минске, нет», – сказал Басков, передает корреспондент Tribuna.com.

Ранее Басков заявлял о том, что Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно провести подобного рода соревнования.

Дмитрий Басков: «Если Латвия откажется проводить совместный ЧМ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно»

Генсек федерации хоккея Латвии Козиолс: «Ситуация в Беларуси непростая, но мы хотим проводить ЧМ-2021 с ними»