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Гимнастка Лещик о протестах в Беларуси: «Пытки на улицах, в тюрьмах невозможно забыть. Все это не сказки и не фейки»

09.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике Наталия Лещик рассказала, почему подписала открытое письмо спортсменов с заявлением против насилия в Беларуси.

– Ваше имя тоже фигурирует в открытом письме спортсменов Беларуси. Почему решили вписаться в эту историю?

– Невозможно молчать. Я буду говорить, даже если потеряю многое. Увиденное в августе... В спорте тоже есть насилие и физическое, и психологическое, в гимнастике уж точно. Бывает, лупят детей и так далее.

Мы увидели сейчас, что происходит на улицах, в тюрьмах. Эти пытки невозможно забыть. Не представляю, каково людям, которые стали жертвами. У меня есть знакомые, которые столкнулись с этим. Все это не сказки и не фейки.

– Никто не осуждал за подпись?

– В окружении таких людей нет. У нас одинаковая позиция. Все беспокоятся, конечно, что может произойти что-то, например, давление, или на машинах без номеров заберут.

– А как на работе дела?

– Давления не было. Надеюсь, и не будет. Я сейчас не связана с художественной гимнастикой. Возможно, меня искали там, но не нашли.

Правда, я наготове. Когда подписывала, знала о том, что могут быть последствия. Да и знала, как государство умеет опрокидывать. Пока ты в спорте, нужен и важен, а если у тебя случилось что-то, выкручивайся сам.

– Пловчиха Александра Герасименя рассказывала, что даже после завершения карьеры публичные люди боятся за жизнь близких, поэтому им так сложно высказываться.

– Безусловно. У нас вообще в стране все очень боятся. Чаще всего высказываются те, кто вне страны, – рассказала Лещик.

 
 
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Серебряный призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике Наталия Лещик рассказала, почему подписала открытое письмо спортсменов с заявлением против...
 
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