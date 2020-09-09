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Суарес отложил подписание контракта с «Юве». Он еще не решил, где будет играть
09.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Будущее нападающего «Барселоны»
По информации Diario Sport, уругваец не так близок к переходу в
Суарес сомневается, что переход в «Юве» – правильный шаг, поэтому пока отложил подписание контракта с итальянским клубом. Форвард осознает, что совершает последний большой трансфер в своей карьере и не хочет ошибиться в выборе.
Отмечается, что главный тренер
Представителям Суареса еще предстоит договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.
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Будущее нападающего «Барселоны» Луиса Суареса остается неопределенным.
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