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«Витязь» – «Мешков Брест». Хозяева после стартового свистка

09.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест».

После стартового свистка команда хозяев и трибуны начали аплодировать.

«З народам», – написал официальный аккаунт клуба в сториз в Instagram.

Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони. Подобная акция была проведена и во время встречи «Ошмяны» – «Волна».

«Витязь» – «Мешков Брест». Хозяева после стартового свистка

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест».
 
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