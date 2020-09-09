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«Витязь» – «Мешков Брест». Хозяева после стартового свистка
09.09.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест».
После стартового свистка команда хозяев и трибуны начали аплодировать.
«З народам», –
Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони. Подобная акция была проведена и во время встречи «Ошмяны» – «Волна».
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В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест».
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