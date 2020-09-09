«Витязь» – «Мешков Брест». Хозяева после стартового свистка

Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Витязь» принимает «Мешков Брест».

После стартового свистка команда хозяев и трибуны начали аплодировать.

«З народам», – написал официальный аккаунт клуба в сториз в Instagram.

Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони. Подобная акция была проведена и во время встречи «Ошмяны» – «Волна».



