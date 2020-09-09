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Томас Бах о ЧМ-2021: «МОК не дает комментарии по политическим вопросам. IIHF сама должна принять решение»
09.09.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением насчет места проведения
«Прежде всего, вы знаете, что МОК не дает комментарии по политическим вопросам. Нам нужно сохранять политический нейтралитет. Это вопрос к правительствам.
Что касается IIHF, она сама должна принять решение (относительно чемпионата мира), она автономная организация», – сказал Бах.
ЧМ-2021 должен пройти 21 мая – 6 июня в Минске и Риге. Ранее в СМИ появились сообщения, что в IIHF был поднят вопрос о месте проведения чемпионата мира-2021 после политических протестов в Беларуси. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Беларуси.
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Томас Бах о ЧМ-2021: «МОК не дает комментарии по политическим вопросам. IIHF сама должна принять решение»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением насчет места проведения ЧМ-2021.
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