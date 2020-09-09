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Томас Бах о ЧМ-2021: «МОК не дает комментарии по политическим вопросам. IIHF сама должна принять решение»

09.09.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением насчет места проведения ЧМ-2021.

«Прежде всего, вы знаете, что МОК не дает комментарии по политическим вопросам. Нам нужно сохранять политический нейтралитет. Это вопрос к правительствам.

Что касается IIHF, она сама должна принять решение (относительно чемпионата мира), она автономная организация», – сказал Бах.

ЧМ-2021 должен пройти 21 мая – 6 июня в Минске и Риге. Ранее в СМИ появились сообщения, что в IIHF был поднят вопрос о месте проведения чемпионата мира-2021 после политических протестов в Беларуси. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением насчет места проведения ЧМ-2021.
 
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