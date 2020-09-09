|
Озил о «Тоттенхэме»: «Если бы не хотел брать трофеи, перешел бы туда»
09.09.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Один из подписчиков спросил у немца: «Если бы у вас был выбор: закончить карьеру или играть за «Тоттенхэм», что бы вы выбрали?»
«Я бы перешел туда, если бы не хотел брать трофеи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил иронично высказался о «Тоттенхэме».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)