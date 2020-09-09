Озил о «Тоттенхэме»: «Если бы не хотел брать трофеи, перешел бы туда»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил иронично высказался о «Тоттенхэме» .

Один из подписчиков спросил у немца: «Если бы у вас был выбор: закончить карьеру или играть за «Тоттенхэм», что бы вы выбрали?»

«Я бы перешел туда, если бы не хотел брать трофеи