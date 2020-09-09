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By.Tribuna.com запустила Telegram-бот. Туда можно прислать свои новости о спорте
09.09.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня у «Трибуны» появился свой телеграм-бот для обратной связи с читателями.
Теперь вы можете оперативно прислать нам свои новости, фотографии, истории про спорт – все, что считаете важным, интересным и необычным. Для этого воспользуйтесь
Как отправить сообщение: после входа в бот нажмите кнопку «Start» и делитесь с нами информацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у «Трибуны» появился свой телеграм-бот для обратной связи с читателями.
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