By.Tribuna.com запустила Telegram-бот. Туда можно прислать свои новости о спорте

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня у «Трибуны» появился свой телеграм-бот для обратной связи с читателями.

Теперь вы можете оперативно прислать нам свои новости, фотографии, истории про спорт – все, что считаете важным, интересным и необычным. Для этого воспользуйтесь @ByTribunaComBot

Как отправить сообщение: после входа в бот нажмите кнопку «Start» и делитесь с нами информацией.

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