Басков возглавил дирекцию по проведению ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Решением исполкома федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира-2021.

Ранее председатель также прокомментировал журналистам ситуацию вокруг турнира, которая активно обсуждается в СМИ.

– Что касается чемпионата мира, то мы находимся в постоянном контакте с международной федерацией хоккея, и на сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы турнир не состоялся в Минске, – сказал Басков.