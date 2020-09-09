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Басков возглавил дирекцию по проведению ЧМ-2021
09.09.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Решением исполкома федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира-2021.
Ранее председатель
– Что касается чемпионата мира, то мы находимся в постоянном контакте с международной федерацией хоккея, и на сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы турнир не состоялся в Минске, – сказал Басков.
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Решением исполкома федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира-2021.
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