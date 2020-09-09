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НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Торонто», «Клипперс» встретятся с «Денвером»

10.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Бостон» попытается завершить серию с «Торонто» (3-2). «Клипперс» Ленарда и Джорджа встретятся с «Денвером» Йокича и Мюррэя (2-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

Бостон – Торонто 122:125 OT (25:21, 27:27, 25:33, 21:17, 8:8, 16:19)
Дата проведения
10 сентября, 01.30, «HP Field House»
Онлайн матча
Бостон
Браун (31 + 16 подборов), Тейтум (29 + 14 подборов + 9 передач + 6 потерь), Смарт (23 + 11 подборов + 10 передач), Тайс (18 + 7 подборов), Уокер (5 + 7 передач)  старт; Уонамейкер (6), Г. Уильямс (6), Р. Уильямс (4), Оджелей (0).
Торонто
Лаури (33 + 8 подборов + 6 передач), Ванвлит (21 + 9 подборов + 7 передач), Ануноби (13 + 13 подборов), Сиакам (12 + 8 подборов + 6 передач), Марк Газоль (8)  старт; Пауэлл (23), Ибака (13), Томас (2), Буше (0).

«Бостон» ведет в серии – 3-2

Четвертый матч 

Денвер – Клипперс 67:83 (4 четверть)
Дата проведения
10 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Денвер
Йокич (21 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (11 + 6 передач), Грант (7), Харрис (6), Миллсэп (3)  старт; Портер (15), Моррис (3), Крэйг (1 + 7 подборов), Пламли (0).
Клипперс
Ленард (26 + 9 подборов + 6 передач), М-с Моррис (11), Зубац (8 + 9 подборов), Джордж (7), Беверли (2 + 7 подборов)  старт; Харрелл (13), Уильямс (12), Шэмет (3), Грин (1).

«Клипперс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
 
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