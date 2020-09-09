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НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Торонто», «Клипперс» встретятся с «Денвером»
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Источник материала:
Tribuna.com
В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Бостон» попытается завершить серию с «Торонто» (3-2). «Клипперс» Ленарда и Джорджа встретятся с «Денвером» Йокича и Мюррэя (2-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
- Дата проведения
-
10 сентября, 01.30, «HP Field House»
- Бостон
-
Браун (31 + 16 подборов),
Тейтум (29 + 14 подборов + 9 передач + 6 потерь),
Смарт (23 + 11 подборов + 10 передач),
Тайс (18 + 7 подборов),
Уокер (5 + 7 передач) старт;
Уонамейкер (6),
Г. Уильямс (6),
Р. Уильямс (4),
Оджелей (0).
- Торонто
-
Лаури (33 + 8 подборов + 6 передач),
Ванвлит (21 + 9 подборов + 7 передач),
Ануноби (13 + 13 подборов),
Сиакам (12 + 8 подборов + 6 передач),
Марк Газоль (8) старт;
Пауэлл (23),
Ибака (13),
Томас (2),
Буше (0).
«Бостон» ведет в серии – 3-2
Четвертый матч
- Дата проведения
-
10 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
- Денвер
-
Йокич (21 + 11 подборов + 6 передач),
Мюррэй (11 + 6 передач),
Грант (7),
Харрис (6),
Миллсэп (3) старт;
Портер (15),
Моррис (3),
Крэйг (1 + 7 подборов),
Пламли (0).
- Клипперс
-
Ленард (26 + 9 подборов + 6 передач),
М-с Моррис (11),
Зубац (8 + 9 подборов),
Джордж (7),
Беверли (2 + 7 подборов) старт;
Харрелл (13),
Уильямс (12),
Шэмет (3),
Грин (1).
«Клипперс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
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