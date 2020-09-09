НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Торонто», «Клипперс» встретятся с «Денвером»

Источник материала: Tribuna.com

В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Бостон» попытается завершить серию с (3-2). Ленарда и Джорджа встретятся с Йокича и Мюррэя (2-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Второй раунд

Шестой матч

ведет в серии – 3-2

Четвертый матч

«Клипперс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.