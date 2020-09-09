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Крэйг Вудкрофт: «Нам предстоит научиться, играть, имея преимущество, продолжать гнуть свою линию. Это долгий процесс»
10.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Это была хорошая игра. Жаль, что не победили. Нам предстоит научиться, играть, имея преимущество, продолжать гнуть свою линию. Это долгий процесс. Это должно прийти с опытом. Нам надо продолжать делать свою работу.
– Что случилось со Степаном Фальковским, который не играл с середины второго периода?
– Получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч.
– Насколько довольны результатами этой домашней серии?
– Команда играла хорошо. Думаю, мы заслужили большего. Я никогда буду доволен до конца, вы знаете это. Мне всегда хочется улучшить игру. Многие вещи мне понравились. Мы будем продолжать становиться лучше.
– Как оцените игру Ильи Соловьева. Как оцените новые сочетания защитников?
– Для Ильи это была первая игра в КХЛ. Были очень хорошие моменты. Ему есть, куда расти. Переход из юниорского хоккея во вторую по силе лигу мира не дается просто, надо это учитывать. К тому же сегодня играли с топ-командой лиги. Вижу это старания.
Что касается пар защитников, то надо работать, нам надо найти «химию» в сочетаниях защитников. Еще раз скажу, что нам надо научиться играть, когда мы ведем в счете. Нельзя, чтобы нервозность появлялась в наших действиях и проводила к такому итогу, как сегодня.
– В прошлой игре шайбу забросил
– Все молодые ребята хорошие игроки. Приятно видеть, как они забрасывают свои первые шайбы в
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Крэйг Вудкрофт: «Нам предстоит научиться, играть, имея преимущество, продолжать гнуть свою линию. Это долгий процесс»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкровт прокомментировал матч с «Ак Барсом» (4:5).
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