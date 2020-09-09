Крэйг Вудкрофт: «Нам предстоит научиться, играть, имея преимущество, продолжать гнуть свою линию. Это долгий процесс»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкровт прокомментировал матч с (4:5).

– Это была хорошая игра. Жаль, что не победили. Нам предстоит научиться, играть, имея преимущество, продолжать гнуть свою линию. Это долгий процесс. Это должно прийти с опытом. Нам надо продолжать делать свою работу.

– Что случилось со Степаном Фальковским, который не играл с середины второго периода?

– Получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч.

– Насколько довольны результатами этой домашней серии?

– Команда играла хорошо. Думаю, мы заслужили большего. Я никогда буду доволен до конца, вы знаете это. Мне всегда хочется улучшить игру. Многие вещи мне понравились. Мы будем продолжать становиться лучше.

– Как оцените игру Ильи Соловьева. Как оцените новые сочетания защитников?

– Для Ильи это была первая игра в КХЛ. Были очень хорошие моменты. Ему есть, куда расти. Переход из юниорского хоккея во вторую по силе лигу мира не дается просто, надо это учитывать. К тому же сегодня играли с топ-командой лиги. Вижу это старания.

Что касается пар защитников, то надо работать, нам надо найти «химию» в сочетаниях защитников. Еще раз скажу, что нам надо научиться играть, когда мы ведем в счете. Нельзя, чтобы нервозность появлялась в наших действиях и проводила к такому итогу, как сегодня.

– В прошлой игре шайбу забросил , сегодня – . Что скажете о развитии молодых игроков?

– Все молодые ребята хорошие игроки. Приятно видеть, как они забрасывают свои первые шайбы в . Мы ожидаем прогресс с их стороны. Думаю, от игры к игре они будут приобретать опыт, играть еще лучше. Мы в них верим, – сказал Вудкрофт.