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АПЛ отказала саудовцам в покупке «Ньюкасла»

10.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ньюкасл» не будет продан группе, включающей Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.

Клуб заявил, что представил «исчерпывающие» доказательства того, что указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии, однако АПЛ все равно приняла решение об отказе в продаже клуба данным организациям. В заявлении «Ньюкасла» отмечается, что клуб не считает действия АПЛ и исполнительного директора лиги Ричарда Мастерса адекватными ситуации и намерен рассмотреть все доступные клубу варианты.

Таким образом, контроль над «Ньюкаслом» сохранит нынешний владелец Майк Эшли.

 
 
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«Ньюкасл» не будет продан группе, включающей Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
 
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