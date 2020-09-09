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АПЛ отказала саудовцам в покупке «Ньюкасла»
10.09.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клуб заявил, что представил «исчерпывающие» доказательства того, что указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии, однако
Таким образом, контроль над «Ньюкаслом» сохранит нынешний владелец
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«Ньюкасл» не будет продан группе, включающей Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
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