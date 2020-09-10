ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко о 10-й победе подряд: «Не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое»

10.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала то, что одержала 10-ю победу подряд – обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open (6:1, 6:0).

«Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое – в этом нет смысла.

Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу».

В полуфинале Азаренко 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (уступает 4:18).

«Я обожаю играть с Сереной. Мы всегда играем на больших стадионах, это всегда серьезные битвы. Она из тех теннисисток, которые заставляют меня прибавлять и становиться лучше.

Мы с ней давненько не встречались (с турнира в Индиан-Уэллс-2019 – Tribuna.com). И, по-моему, тогда мы обе играли не очень хорошо. Полуфинал «Большого шлема» – это совершенно другое.

Я люблю играть с лучшими, это дает возможность оценить себя, свой уровень. И я работаю ради того, чтобы играть важные матчи против лучших».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала то, что одержала 10-ю победу подряд – обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open (6:1, 6:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Сибири», «Барыс» принимает «Куньлунь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика