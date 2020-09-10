Азаренко о 10-й победе подряд: «Не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала то, что одержала 10-ю победу подряд – обыграла Элизу Мертенс в четвертьфинале US Open (6:1, 6:0).

«Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое – в этом нет смысла.

Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу».

В полуфинале Азаренко 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (уступает 4:18).

«Я обожаю играть с Сереной. Мы всегда играем на больших стадионах, это всегда серьезные битвы. Она из тех теннисисток, которые заставляют меня прибавлять и становиться лучше.

Мы с ней давненько не встречались (с турнира в Индиан-Уэллс-2019 – Tribuna.com). И, по-моему, тогда мы обе играли не очень хорошо. Полуфинал «Большого шлема» – это совершенно другое.

Я люблю играть с лучшими, это дает возможность оценить себя, свой уровень. И я работаю ради того, чтобы играть важные матчи против лучших».